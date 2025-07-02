Британский супертяж: «Все его боятся и не хотят драться. А я согласился»

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

16 августа состоится бой между ветераном Диллианом Уайтом и Мозесом Итаймой, которого называют самым перспективным супертяжем в мире.

37-летний Уайт уверяет, что только он согласился выйти на поединок против 20-летнего соперника.

«У меня было три варианта – Паркер, Джошуа и Итаума. Паркер был слишком жадным и не захотел честно делить гонорар, а для Джошуа я не был первым вариантом. Я выбрал Итауму, хотя все его боятся и не хотят с ним драться».

«Только я согласился. Я всю карьеру дерусь с теми, кого все боятся. Это отличная для меня возможность вернуться на топ-позиции», – сказал Уайт.

У самого перспективного супертяжа проблема – слишком много нокаутов

sport.ua