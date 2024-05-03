Анчелотти объявил распределение игрового времени между Луниным и Куртуа в концовке сезона

Главный тренер Реала Карло Анчелотти объявил, кто будет защищать ворота мадридцев в ближайших матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Цитирует слова итальянского специалиста Marca.

«Куртуа сейчас в порядке. Он сыграет против Кадиса и это очень отличная новость для нас, мы рады его возвращению. Тибо сейчас может внести большой вклад в результат, но в ответном матче Лиги чемпионов с Баварией сыграет Андрей Лунин. Сыграет ли Тибо в возможном финале ЛЧ? а дальше увидим», – рассказал Анчелотти.

Раньше появлялась информация, что Лунин может покинуть мадридский клуб летом, чтобы не оставаться в тени Куртуа, который восстановился от повреждения крестообразных связок.

Напомним, что руководство «сливочных» прислало украинцу и его агенту Жорже Мендешу предложение продлить соглашение.

Текущий контракт Лунина с мадридцами завершится летом 2025 года. Андрей в этом сезоне отыграл 29 поединков во всех турнирах за мадридцев. На его счету — 12 сухих матчей.

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