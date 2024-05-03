Хорнер: Об уходе Ньюи мы знали заранее и готовились

В Майами Кристиану Хорнеру, руководителю Red Bull Racing, разумеется, пришлось отвечать на вопросы, связанные с предстоящим уходом Эдрина Ньюи из чемпионской команды. Он категорически отверг предположения, что причина этого – кризисные явления внутри коллектива.

Кристиан Хорнер: «Это абсолютно не так. Полагаю, о его предстоящем уходе мы знали заранее, и дискуссии на эту тему у нас начались ещё 12 месяцев назад. Я знаю, что он уже в течение какого-то времени вынашивал такие планы, и мы начали к этому готовиться.

Причём вряд ли можно было выбрать для этого более удачный момент, чем сейчас, когда команда в отличной форме, когда она показывает столь высокие результаты, как в двух предыдущих сезонах. Эдриан отходит от дел в Формуле 1, но пока не расстаётся с компанией, и нам будет очень грустно, когда это произойдёт.

За почти два десятилетия он внёс огромный вклад в успехи команды, но представление продолжится и без него. Карьера Эдриана была просто прекрасной, но он считает, что настала пора отойти от дел, и хотя он продолжит заниматься проектом спорткара RB17, он чувствует, что надо сделать перерыв.

Больше всего нам будет не хватать дружеского общения с ним, ведь за предыдущие 18 лет было много разных моментов, и радостных, и не очень. Но все эти годы он находился рядом со мной на пит-уолл нашей команды, которая за это время одержала 117 побед и выиграла немало чемпионатов.

Меня не тревожит, что какие-то сотрудники Red Bull Racing могут последовать за ним – у всех ключевых специалистов технического департамента долгосрочные контракты. Нам пришлось начать подготовку к этому моменту какое-то время назад, мы понимали, что рано или поздно это произойдёт, поэтому создали эффективную структуру, которая продолжает создавать такие же фантастические машины, как RB20.

Эдриану уже 65 лет, он заслужил право на отдых и хочет проводить больше времени с семьёй, хотя кто знает, может быть, он ещё захочет вернуться в Формулу 1. Забавно, но он терпеть не может, когда в чемпионате меняется регламент, а в 2026 году нас ждёт уникальная ситуация – командам предстоит переход и на машины нового поколения, и на новые двигатели».

Также Хорнер дал понять, что его не тревожат разговоры о возможном уходе из Red Bull Racing Макса Ферстаппена: «Пресса сообщает об этом каждую неделю, однако он по-прежнему выступает за нашу команду, здесь он всем доволен, окружён отличными инженерами, его форма сейчас лучше, чем когда-либо, и он пилотирует самую быструю машину. И дело не в том, что у него контрактные обязательства, а именно в том, что он всем доволен.

Хотя детали его контракта – это конфиденциальная информация, я скажу, что в этом документе нет никаких условий, связанных с Эдрианом Ньюи. У меня с Максом такие же хорошие отношения, как и с гонщиками, выступавшими за Red Bull Racing в прошлом, и с уходом Эдриана структура нашей команды не поменяется».

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