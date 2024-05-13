Гуаньюй Чжоу – фаворит на место в Haas

Судя по всему, у команды Haas полностью сменится состав в 2025 году. Следом за Нико Хюлкенбергом, который уже подписал контракт с Sauber, команду покинет его напарник Кевин Магнуссен.

Подписание контракта с Оливером Берманом на следующий сезон считается вопросом, практически решённым. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Что касается Кевина Магнуссена, то в команде не планируют продолжать с ним сотрудничество в 2025 году.

Издание Racingnews365 сообщает, что на место датчанина в Haas рассматривают нескольких кандидатов, но фаворитом считается Гуаньюй Чжоу. Кроме китайского гонщика, неплохие шансы на продолжение карьеры в американской команде имеет Логан Сарджент, с чьими менеджерами ведутся переговоры.

Среди других действующих гонщиков Формулы 1 в Haas рассматривают Эстебана Окона и Валттери Боттаса. В свою очередь получить место в Haas рассчитывают Джек Дуэн, Зак О’Салливан и Зейн Мэлони, но маловероятно, что в команде решатся пригласить сразу двух дебютантов.

Источник