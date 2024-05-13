Эксчемпион мира: «Ломаченко на 2 головы сильнее Камбососа»

Андрей Котельник

Андрей Котельник, бывший чемпион мира в 2007-2009 годах по версии WBA в первом полусреднем весе, прокомментировал победу Василия Ломаченко над австралийским боксером Джорджем Камбососом.

– Как вам победа Ломаченко? Ожидали такого результата?

– Все закономерно. Что тут сказать? Василий, как боксер, сильнее на две головы, чем Камбосос.

– Яркая и полностью заслуженная победа Ломаченко над Камбососом. Сегодняшний Лома смог бы победить Лопеса и Хейни?

– По моему мнению, Василий точно не проиграл Хейни. С Лопесом… Все индивидуально. Думаю, что сейчас точно дал бы нормальный бой.

sport.ua