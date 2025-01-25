Первая победа с 2019 года. Постол одолел аргентинца в непростом поединке

SpartaBox Faniian Promotions. Виктор Постол

25 января в киевском Дворце спорта проходит вечер бокса от промоутерской компании SpartaBox Faniian Promotions.

Во втором по значимости поединке выступил бывший чемпион мира Виктор Постол (31–5, 12 КО). Его соперником стал представитель Аргентины Андрес Техада (13–4–2, 7 КО).

Боксеры начали бой с осторожной разведки, Постол держал оппонента на дистанции, однако во втором раунде украинец пропустил удар справа и чуть не потерял равновесие. Техада провел несколько опасных атак – развить успех не сумел из-за гонга.

Несмотря на преимущество в габаритах, Виктор никак не мог выйти на удобную дистанцию. Техада преследовал соперника, успешно прессинговал и периодически опасно тревожил Постола, которому приходилось спасаться в клинче.

В третьем раунде боксеры устроили зрелищный обмен ударами, инициатива постоянно переходила из рук в руки. Аргентинец больше действовал первым номером, украинец взрывался в контратаках. Постол делал ставку на одиночные удары, после чего пытался сразу отходить на дальнюю дистанцию. Андрес продолжал работать первым номером, наносил много ударов (не всегда точных), но эпизодами навязывал сопернику свой агрессивный бокс.

Ближе к концу поединка темп боя снизился из-за усталости. Техада успешно доставал украинца боковыми, Постол отвечал дальними ударами, периодически спасаясь в клинче. Итог – победа Виктора Постола единогласным решением судей.

sport.ua