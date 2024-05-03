Беллью детально рассказал о самых сильных сторонах грандиозного Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) рассказал о самых сильных сторонах чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александра Усика (21-0, 14 КО).
«У Усика исключительная работа ног. Я никогда не видел такого. Усик уже встречался с такими людьми, как Фьюри, – он выходил против таких, как Джо Джойс, он дрался с большими тяжеловесами. Он дрался с Энтони Джошуа – вторым по силе удара тяжеловесом в мире. Он встречался с большими парнями – это его не смущает.
Его умение держать дистанцию… его передняя нога все время находится так близко к тебе, что ты думаешь, что он в зоне досягаемости, но на самом деле это не так. Я не могу выразить словами, насколько он хорош – лучший из тех, с кем я сталкивался, с огромным отрывом. Фьюри никогда не видел такой работы ног.
Как только Усик все хорошенько изучит, расставит ловушки и полностью тебя вычислит… он становится абсолютно грандиозным, фантастическим бойцом», – сказал Беллью.
Ранее Беллью рассказал, что его беспокоит перед боем Фьюри – Усик.