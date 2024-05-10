Промоутер Ломаченко признал спад боксера: «Не тот Лома, что был раньше»

Instagram. Василий Ломаченко

Промоутер Боб Арум признал, что Василий Ломаченко в последнее время немного сдал, что связано и с возрастом, и с количеством проведенных поединков.

«Ломаченко немного сдал в последнее время? Да. Ему 36 лет, но дело не только в возрасте. У него была огромная аматорская карьера, около 400 боев. Очевидно, Лома не настолько хорош, как 5 лет назад».

«Но Василий – невероятный боксер, мне он очень импонирует. Я, как промоутер, никогда не мог просить от него большего. С Камбососом будет тяжело, но интересно», — сказал Арум.

Бой за титул IBF легкого веса между Ломаченко и Камбососом пройдет 12 мая.

sport.ua