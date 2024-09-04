Авторитетный инсайдер: «Усик – настоящий чемпион, Дюбуа – бумажный»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Авторитетный журналист и инсайдер Майк Коппинджер прокомментировал заявление обладателя пояса IBF в супертяжелом дивизионе Даниеля Дюбуа (21-2, 20 KO), который считает, что заслужено стал чемпионом мира.

«Усик – чемпион, тот самый парень, который нокаутировал Дюбуа. У меня нет неуважения к Дюбуа, он действительно победил Хрговича и сделал это правильно, и должен чувствовать себя так. Но он – чемпион на бумаге. Но это не его вина», – заявил Коппинджер.

Отметим, что Дюбуа досрочно проиграл украинцу в августе прошлого года.

Реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри изначально не был санкционирован IBF, из-за чего титул должен был стать вакантным. Позже было решено сделать Даниеля Дюбуа полноценным чемпионом, который 21 сентября в бою с Энтони Джошуа будет защищать титул.

sport.ua