Реал Мадрид — Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Андрей Лунин в Эль Класико – смотреть онлайн трансляцию матча
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Третий раз встретятся в этом сезоне "Реал" и "Барса", и опять "Сливочные" выглядят гораздо сильнее извечных оппонентов. На их стороне форма, домашние трибуны, качество игроков. Чтобы просто не проиграть каталонцам надо показать свой лучший футбол в этом сезоне. Тем временем Мадрид хоть и устал в ЛЧ, готовится к матчу серьезно — ему важно поскорее закрыть все вопросы с Ла Лигой.
Чемпионат Испании, 32-й тур
21 апреля 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" Мадрид 22:00 "Барселона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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