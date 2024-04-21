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Футбол

Реал Мадрид — Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Андрей Лунин в Эль Класико – смотреть онлайн трансляцию матча

Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Третий раз встретятся в этом сезоне "Реал" и "Барса", и опять "Сливочные" выглядят гораздо сильнее извечных оппонентов. На их стороне форма, домашние трибуны, качество игроков. Чтобы просто не проиграть каталонцам надо показать свой лучший футбол в этом сезоне. Тем временем Мадрид хоть и устал в ЛЧ, готовится к матчу серьезно — ему важно поскорее закрыть все вопросы с Ла Лигой.

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    • Чемпионат Испании, 32-й тур

    21 апреля 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

    "Реал" Мадрид 22:00 "Барселона"

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    В эфире

    Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Телетрансляція матчу Реал Мадрид — Барселона Смотреть трансляцию

    Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Реал Мадрид – Барселона

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