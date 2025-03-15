ВИДЕО. Усик: «Я — царь подкаблучников, для этого нужно иметь большие яйца»

Youtube. Александр и Екатерина Усик

Александр и Екатерина Усик поделились своими взглядами на отношения.

Абсолютный чемпион мира по боксу открыто признает, что дома он подчиняется своей жене, даже считая себя «царем подкаблучников».

Александр с гордостью отметил: «Я не просто подкаблучник, я — царь подкаблучников, главный в мире. Чтобы это осознать, нужно иметь большие яйца, которые правильно работают, и настоящее сердце, наполненное любовью к своей второй половинке».

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«У нас есть только уважение. Мы не обижаем друг друга, не используем грубые слова дома и всегда уважаем границы друг друга. Катерина знает, что четверг — это мой особенный день. До полудня я готов сделать всё, что ей нужно, но после этого я недоступен. Почему? Потому что я иду в баню. Это наша традиция, с вениками, обязательно с безалкогольным пивом после ужина, когда я в Киеве», — рассказал Александр.

На вопрос, как изменились их отношения за годы, Екатерина ответила: «С каждым годом я всё больше ощущаю его любовь и уважение ко мне. Мы всегда ценили друг друга, но теперь благодарность стала ещё глубже. Я делаю всё для него, а он — для меня».

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