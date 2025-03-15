Индиан-Уэллс. Кис продлила свою победную серию, обыграв Векич в матче 1/8 финала

Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Мэдисон Кис (США, 5) – Донна Векич (Хорватия, 19) 4:6, 7:6(7), 6:3

Американская теннисистка выиграла третий из четырёх сыгранных матчей против Векич на уровне Тура и одержала 15-ю победу подряд. Напомним, что в январе Кис стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Аделаиде и победила на Australian Open.

Отметим, что американка выиграла все десять трёхсетовых матчей в этом сезоне и в пяти из них она проигрывала стартовый сет. Сегодня во втором сете матча против Векич на тай-брейке Кис уступала со счётом 3-5.

Мэдисон Кис во второй раз сыграет в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс (2022) и попробует впервые выйти в полуфинал в противостоянии с Белиндой Бенчич. Ранее теннисистки встречались четыре раза и одержали по две победы.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua