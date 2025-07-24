ЛК. Жертва Шахтера шокирует АЗ, позор белорусов и гол украинского защитника

Лига конференций УЕФА, квалификация

Второй раунд отбора. Первые матчи

Атлетик Эскальдес (Андорра) – Динамо Тирана (Албания) 1:2

Голы: Жемелсон 43 – Забергя 65, Чардаку 86

"Динамо" из Тираны приехал в Андорру в статусе фаворита. Но на деле албанцы столкнулись. "Атлетик Эскальдес" солидно провел первую половину и даже сумел выйти вперед благодаря голу своего гвинейского капитана Жемелсона Виейры. Но после перерыва форвард гостей Батон Забергя сумел восстановить паритет. А в концовке тёзки чемпионов Украины даже сумели вырвать победу.

ФК Астана (Казахстан) – Зимбру Кишинёв (Молдова) 1:1

Голы: Башич 56 – Даан 45+1

Параллельно небольшой сюрприз случился в Казахстане. "Астана" на своем поле не смогла одолеть бронзового призера последнего чемпионата Молдовы. Сценарий был схожий, но со спокойной концовкой: "Зимбру" вышел вперед в конце первого тайма, но фаворит сумел добыть ничью после перерыва. Всё решится в Кишинёве.

Пайде (Эстония) – АИК (Швеция) 0:2

Голы: Целина 7, Чонгваи 68

Эстонский "Пайде" после 7 голов в прошлом раунде квалификации в ворота гибралтарского "Бруно Мегпис" столкнулся с жестокой реальностью. Шведский АИК рано повел благодаря голу выпускника "Ман Сити" Целины, а Арон Чонгваи удвоил перевес гостей ближе к концу встречи. В итоге третья команда Мейстрлиги перед своей публикой не то, что не забила, но даже и не угрожала сопернику, – закончили с 2 ударами в створ.

Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) 4:3

Гол: Риски 8, 45+2, Акиньеми 68, Седербек 71 – Пэрротт 16, Мейнанс 61, Меердинк 90+1

Жертва "Шахтера" в 1-м раунде квалификации ЛЕ шокировала именитый АЗ Алкмаар. Та самая команда (за исключением двух замен в центре поля), что влетела 6:0 "горнякам", забила нидерландскому гранду целых 4 гола. АЗ долго приходил в себя, но благодаря позднему голу Меердинка в итоге сократил отставание от минимального. Так что Алкмаар остается фаворитом.

Актобе (Казахстан) – Спарта Прага (Чехия) 2:1

Голы: Соса 29, Омиртаев 83 – Бирманчевич 90 (п)

Еще одна сенсация случилась в Казахстане. В гости к "Актобе" заскочила пражская "Спарта", что закончилось для чехов неожиданным поражением. "Спарте" еще повезло с пенальти на последней минуте основного времени, благодаря чему удалось сократить отставание до одного мяча.

Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва) 5:0

Голы: Исламович 22, 61, 82, Нордли 63, Сейде 86

Удаление в составе гостей: Раманаускас 50 (вторая ЖК)

Капитан "Банги" Матас Раманаускас серьезно подвел свою команду в выездном матче в Норвегии. Опорник в начале второго тайма за 2 минуты собрал 2 жёлтые и ушел с поля. К тому моменту его команда уже уступала "Русенборгу" после точного удара Исламовича с пенальти. Опытный черногорец в большинстве добавил еще два лично, оформив хет-трик, плюс не молчали и партнеры.

Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия) 0:0

За честь литовского футбола постояли два других клуба. Прошлогодний чемпион "Жальгирис", несмотря на игру в два чистых форварда, так и не сумел пробить ворота "Линфилда". Который в свою очередь тоже был пассивен. Так что нули перед ответкой в Северной Ирландии.

Жальгирис Каунас (Литва) – Валюр (Исландия) 1:1

Голы: Янсонас 58 – Харальдссон 88

Веселее было в игре нынешнего лидера чемпионата Литвы "Жальгириса Каунас". Хозяева заметно больше атаковали, чем их гостии из Исландии. Выдали сильный первый тайм, нанесли на 10 ударов больше. Но обидно пропустили в концовке и закончили с единицами на табло.

Арис Лимасол (Кипр) – Пушкаш Академия (Венгрия) 3:2

Голы: Монтнор 6, Квилитая 16 (п), Семеду 87 – Колли 77, 81

Опытный таргетмен Ламин Колли, казалось, спас "Академию Пушкаша" на Кипре, страдающего от аномальной жары и пожаров. Тёзка Ямаля дважды отличился в концовке встречи против "Ариса", установив паритет на табло. Но свежий Семеду снова вывел команду из Лимасола вперед на 87-й минуте.

Араз (Азербайджан) – Apиc (Греция) 2:1

Голы: Сантус 75 , Андраде 78 – Морон 66

Для тёзок кипрского "Ариса" из Греции все тоже начиналось позитивно. После часа игры в Азербайджане против "Араза" Морон вывел гостей вперед. Но этот мяч только заставил "Араз" собраться и раскрыться. После чего хозяева успели вырвать победу.

Пюник Ереван (Армения) – Дьер (Венгрия) 2:1

Голы: Нубисси 22 (п), Куликов 66 – Милькович 78 (аг)

Камерунский форвард "Пюника" обеспечил ереванцам солидный задел против "Дьера". В первом тайме реализовал пенальти, во втором отдал ассист. Но автогол защитника Александара Мильковича оставил интригу на ответную игру в Венгрии.

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Шемрок Роверс (Ирландия) 0:4

Голы: Геффни 13, Мэндрою 67, Макговерн 73, Берн 75

Лидер чемпионата Ирландии убил мечту футбольного Гибралтара. "Шемрок Роверс" сделал ответную игру простой формальностью, уничтожив на выезде "Сент-Джозефс". Гибралтарцы хорошо держались первые 60 минут, но вышедшие с замен Макговерн и Берн разнесли оборону хозяев.

Хибернианс (Мальта) – Спартак Трнава (Словакия) 1:2

Гол: Чарльтон 79 – Голик 27, Прохазка 84 (п)

Мальтийские островитяне из "Хибернианса" тоже проиграли. Но в их случае сдаваться рано. "Спартак" из Трнавы покинет остров с минимальной победой благодаря позднему 11-метровому. Но тут вывод делать еще рано.

Арда (Болгария) – ХИК (Финляндия) 0:0

Финский ХИК после камбека с 0:4 в прошлом раунде против "Рунавика" решил на этот раз сыграть на выезде осторожно. А потому нули в Болгарии против "Арды" трагедией не стали. В Хельсинки игра будет совсем другой. Хотя и сегодня финны заметно доминировали.

Арарат-Армения – Университатя Клуж (Румыния) 0:0

Еще одни нули были зафиксированы в Армении. "Арарат" немного больше владел мячом и немного больше бил. "Университатя" в ответ была точнее, и больше раз проверила вратаря хозяев. Но достаточной угрозы для забитых голов создать ни одной из сторон не удалось.

Викинг (Норвегия) – Копер (Словения) 7:0

Голы: Свеннсен 6, 59, Бертельсен 57, Трипич 68, Микаэльссон 78 (пен.), 85, Бьерсгол 90+3

Норвежцы камня на камне не оставили от словенского "Копера". Первый тайм не предвещал такого разгрома и завершился со счётом 1:0. Во второй половине норвежцы забили еще 6 раз и превратили ответный матч в формальность.

Новы Пазар (Сербия) – Ягеллония (Польша) 1:2

Голы: Опара 19 – Раллис 9, Пулулу 90+5

Встреча бронзовых призеров Сербии и Польши завершилась в пользу наших соседей. "Ягеллония" сумела вырвать победу на 90+5 минуте и теперь имеет гораздо лучшие шансы на продолжение борьбы в турнире.

Омония (Кипр) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0

Гол: Йоветич 20

Киприоты имели преимущество в течение всего матча и закономерно победили. Единственный гол на счету звездного черногорского форварда Йоветича.

Петрокуб (Молдова) – Сабах (Азербайджан) 0:2

Голы: Шафранко 82, Перрис 90+1

Равная игра между "Петрокубом" и "Сабахом" завершилась победой азербайджанской команды, которая лучше реализовала свои моменты в конце встречи. Один из голов на счету экс-динамовца Перриса, заменившего бывшего игрока "Миная" и "Колоса" Анатолия Нуриева.

ФК Рига (Латвия) – Дила Гори (Грузия) 2:1

Голы: Реджинальдо 45+6, Яго Сиккейра 66 – Бассинга 86

Вице-чемпион Латвии сумел обыграть бронзового призера чемпионата Грузии. "Рига" создала гораздо больше моментов и закономерно победила, но гол грузин в конце встречи оставляет им шансы на продолжение борьбы перед домашним матчем. Один из глав латвийской команды забил Яго Сикейра, еще в прошлом сезоне выступавший за "Верес".

Хаммарбю (Швеция) – Шарлеруа (Бельгия) 0:0

"Хаммарбю" и "Шарлеруа" в первом очном противостоянии голов не забивали. Инициативой владела шведская команда, но ни один из моментов реализовать так и не сумела. О напряженной борьбе в этом матче свидетельствуют 9 желтых карточек, которые показал арбитр матча игрокам обеих команд.

Черно Море (Болгария) – Башакшехир (Турция) 0:1

Гол: Шахинер 52

Турецкий "Башакшехир" сумел обыграть "Черно Море" из Болгарии. Команды не баловали болельщиков большим количеством голевых моментов, но турки реализовали свой шанс на старте второго тайма. После пропущенного гола болгары активизировались, но поразить ворота турецкой команды так и не сумели.

Вадуц (Лихтенштейн) – Данганнон (Северная Ирландия) 0:1

Гол: Макаллистер 54

Команда из Лихтенштейна владела мячом 79 % игрового времени, но уже не уступила коллективу из северной Ирландии. Единственный гол на старте второй половины игры забил Макаллистер.

Вараждин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия) 2:1

Голы: Мамут 10 (пен.), Дабро 85 – Адриано Фирмино 55

Четвертая хорватская команда сумела обыграть пятый коллектив в прошлом сезоне из Португалии. Игра была ровной, но хорваты сумели лучше реализовать свои голевые моменты.

Кошице (Словакия) – Неман (Беларусь) 2:3

Голы: Миляныч 8, Черепкай 16 – Савицкий 55, 66, Кравцов 79 (пен.)

Достаточно неожиданный результат зафиксирован в Словакии, где местный Кошице уступил Неману. Первый тайм уверенно выиграли словаки, а вот во втором доминировали игроки из страны пособников террористов, забивших трижды.

Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – Маккаби Хайфа (Израиль) 1:1

Голы: Премудров 48 – Сек 45+1

Еще одна белорусская команда принесла очки в копилку коэффициентов своей страны. Торпедо-БелАЗ сумел удержать ничью в противостоянии с Маккаби из Хайфы и имеет шансы на продолжение борьбы в турнире.

АЕК (Греция) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль) 1:0

Гол: Релвас 50

Греческий "АЕК" на своем поле обыграл израильский "Хапоэль Беер-Шева". Греки в течение матча обладали территориальным и игровым преимуществом, но сумели его воплотить лишь в один забитый гол.

Раднички 1923 (Сербия) – Клаксвик (Фарерские острова) 0:0

Сербские "Раднички" не сумели обыграть "Клаксвик" с Фарерр. Сербы выглядели гораздо лучше, но так и не сумели поразить ворота фарерского голкипера. "Раднички" поставили себя в непростую ситуацию накануне ответного матча через неделю.

Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения) 1:0

Гол: Виндекер, 52

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"Аустрия" Вена (Австрия) – "Спаери" (Грузия) 2:0

Голы: Фишер 8, Фиц 90+1 (пен)

Очень скромно. Такими двумя словами можно описать первый матч между "Аустрией" и "Спаери". Гости из Грузии были огромным аутсайдером и все ждали мощного разгрома. Но его не случилось. Частично из-за расточительства хозяев, частично из-за отчаянной игры "Спаери". Как ни странно, только в компенсированное арбитром время хозяева забили второй гол, долгое время они выигрывали лишь 1:0. Сенсации не произошло, но счет очень скромный.

"Вардар" (Северная Македония) – "Лозанна" (Швейцария) 2:1

Голы: Роджерс 45+3, Омерагич 78 — Диаките 59

Очень скучный матч получился. Два уровня команды оказались настолько равными, что только в последний момент смогли определить победителя. Мало моментов, мало ударов и при этом целых три гола на две команды. Конечно, решение всех вопросов состоится в Швейцарии через неделю, но для "Лозанны" задача усложняется, нужно догонять соперника.

"Влазния" (Албания) – "Викингур" (Исландия) 2:1

Голы: Байрами 68, Малая 75 — Гуннарссон 10

Даже букмекеры не знали, кому следует отдать предпочтение в этом матче. В глазах экспертов "Влазния" и "Викингур" — равные команды, поэтому стоило опираться на то, что албанцы проводили матч в домашних стенах. На забитый гол на 10-й минуте хозяева нашли два ответа уже во втором тайме. Минимальное преимущество перед ответным матчем для "Влазнии".

"Сутьеска" (Черногория) – "Бейтар" (Израиль) 1:2

Голы: Тошкович 28— Шуа 34, Ацили 87

Обмен голами в первом тайме, казалось, станет итогом этого матча. Иерусалимский клуб был очевидным фаворитом сегодня, однако долгое время не могли реализовать преимущество на бумаге непосредственно на футбольном поле. Но гол на последних минутах все же спас лицо "Бейтара". Минимальное преимущество и ответный матч дома, поэтому израильтяне вроде как в безопасности.

"Данди Юнайтед" (Шотландия) – "УНА Штрассен" (Люксембург) 1:0

Гол: Сепсфорд 47

Еще одна очень скромная победа фаворита. Единственный гол Закери Сепсфорда в дебюте второго тайма дает шотландцам лишь минимальное преимущество перед поездкой в Люксембург. Вроде и результат добыт, но он достаточно скользкий.

"Динамо" Минск (Беларусь) – "Эгнатия" (Албания) 0:2

Голы: Лушкья 29, Бакайоко 89

Белорусы уступают в домашнем матче, в рамках которого они являлись фаворитами. Позорная игра от минской команды, не ожидавшей такого давления от гостей из Албании. Теперь их шансы на проход дальше крайне ограничены.

"Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Нимме Калью" (Эстония) 1:0

Гол: Форрестер 90

Победитель этой пары дальше выходит на проигравшего в противостоянии "Шахтера" и "Бешикташа". Дончане одержали победу в первой встрече, поэтому, кажется, что эту пару им учитывать не надо, но не будем забегать вперед.

Фаворитами были ирландцы, они и выиграли, но забили лишь один гол на последних минутах, что по факту оставляет шансы эстонцам в ответном матче через неделю.

Отчет о матче >>>

"Торсхавн" (Фарерские острова) – "Брондбю" (Дания) 1:1

Голы: Томсен 88 — Бундгор 62

Скромный коллектив с Фарерских островов шокировал именитых гостей из Дании. "Брондбю" не сумел победить в первом матче на выезде. Конечно, у них есть второй матч, но сам факт того, что они не смогли победить, сильно удивляет.

"Дечич" (Черногория) – "Рапид" (Австрия) 0:2

Голы: Хорн 17, Зайдль 40

Все случилось так, как модно было ожидать. Два гола от фаворита и спокойная выездная победа "Рапида", облегчающего себе задачу перед ответным матчем у себя дома. Уверенно и без проблем.

"Ларн" (Северная Ирландия) – "Приштина" (Косово) 0:0

Равный матч был на бумаге, ровным счетом он и завершился. Вообще не смогли соперники забить хотя бы один гол и перенесли решение всех вопросов на второй матч. Интрига здесь сохраняется невероятная.

"Ракув" (Польша) – "Жилина" (Словакия) 3:0

Голы: Репка 48, Брунесс 58 (пен), Диаби-Фадига 73

Разгром и никаких шансов не оставили поляки своему сопернику из Словакии. "Жилина" пыталась хотя бы оставить себе шансы на проход дальше после первой игры, но не получилось. Ожидаемая и уверенная победа Ракува.

"Сараево" (Босния и Герцоговина) – "Университет Крайова" (Румыния) 2:1

Голы: Кьереме 10, Гулияшвили 20 — Романчук 69

Матч, в котором удалось отличиться украинцу Александру Романчуку, однако его гол не помог его команде сыграть хотя бы вничью с "Сараево". Романчук отквитал один гол, но перед этим боснийцы забили дважды. Победа в кармане, но еще посмотрим, что произойдет в Румынии.

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