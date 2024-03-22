Источник: Шевадзуцкий заменит травмированного Чарра в бою с Пулевым

Instagram. Игорь Шевадзуцкий

Украинский боксер хевивейта Игорь Шевадзуцкий (11-1, 9 KO) проведет бой против Кубрата Пулева (30-3, 14 КО).

42-летний болгарин должен был сразится против Махмуда Чарра (34-4, 20 КО), но немецкий боксер повредил бицепс левой руки, вчера ему сделали операцию.

Шевадзуцкий и Пулев выйдут на ринг 30 марта в Софии. Интересно, что украинец только 25 февраля победно вернулся на ринг после поражение от Мартина Баколе из ДР Конго.

Кубрат Пулев в своем послужном списке имеет бои с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, оба эти чемпионские боя он проиграл досрочно. В активе болгарина есть победы над Самуэлем Питером, Хьюи Фьюри, Дереком Чисорой и другими известными боксерами.

sport.ua