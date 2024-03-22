Найбільш неочікуваний хайлайт ночі в НБА

22 березня «Даллас» переміг «Юту» з рахунком 113:97.

Одним з найбільш неочікуванних моментів для фанів стало накидання Луки Дончича на Кайрі Ірвінга. Момент відразу ж завірусився в мережі.

Фото: El Mundo

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