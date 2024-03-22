Найбільш неочікуваний хайлайт ночі в НБА

22 березня «Даллас» переміг «Юту» з рахунком 113:97.
Одним з найбільш неочікуванних моментів для фанів стало накидання Луки Дончича на Кайрі Ірвінга. Момент відразу ж завірусився в мережі.
Фото: El Mundo
22 березня «Даллас» переміг «Юту» з рахунком 113:97.
Одним з найбільш неочікуванних моментів для фанів стало накидання Луки Дончича на Кайрі Ірвінга. Момент відразу ж завірусився в мережі.
Фото: El Mundo
Украинец провел на площадке более восьми минут Getty Images В ночь на 22 марта...
«Березневе божевілля», тобто плей-оф університетського чемпіонату NCAA, яке багато-хто вважає найкращим баскетбольним турніром із...
В символическую сборную, помимо него, вошли Джексон, Джойнер, Конев и Лесик Андрей Агафонов, fbu.ua...
Дворазовий чемпіон НБА у складі «Лейкерс» розповів про це під час запису подкасту The...