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Футбол

Ключевой защитник Баварии согласился перейти в Реал

Еще одна трансферная сага приближается к своему логическому завершению

Ключевой защитник Баварии согласился перейти в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис согласился присоединиться к мадридскому "Реалу".

    По информации от издания Marca, 24-летний канадец находится под серьезным давлением со стороны своего клуба, поскольку "Бавария" не хочет его отпускать. Немецкий гранд сделал защитнику предложение нового контракта с улучшенными финансовыми условиями, но "сливочные" уверены, что Дэвис в конце концов подпишет соглашение с королевским клубом.

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    На данный момент все зависит от личного решения игрока. Его действующий контракт с "Баварией" действует до конца этого сезона. Талантливый фулбек выступает за мюнхенский клуб с января 2019 года.

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    • В этом сезоне Альфонсо Дэвис отметился голом и тремя ассистами в 23 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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