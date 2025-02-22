Экс-седьмая ракетка мира – о дисквалификации Синнера: “Мое мнение и, вероятно, большинства игроков – мы вообще не понимаем, что происходит”

Экс-седьмая ракетка мира бельгиец Давид Гоффен прокомментировал трехмесячную дисквалификацию лидера рейтинга АТР Янника Синнера



“Мое мнение – и, вероятно, мнение большинства игроков – мы вообще не понимаем, что происходит. Особенно в начале прошлого года: никто не знал, что случилось с Янником. Он продолжал играть, потом сам объявил, что его тест был положительным, но до этого момента он спокойно выходил на корт. Казалось, что он сам должен был принять окончательное решение, а затем начались переговоры. И теперь он соглашается на трехмесячную дисквалификацию. Для нас все это просто непонятно.

Посмотрим, что будет, если в будущем случится похожая ситуация. Раньше все было гораздо строже: если в крови или моче находили запрещенное вещество, игрока сразу отстраняли, а потом уже решали, будет ли дисквалификация. А теперь кажется, что можно просто договориться, обсудить все с ними. Честно, я не знаю. Посмотрим. Но вся эта история выглядит очень странно”, – цитирует бельгийского теннисиста Tennis Majors.

Отметим, что после объявления о том, что Янник Синнер и WADA пришли к соглашению о трехмесячной дисквалификации итальянца, многие представители теннисного сообщества раскритиковали это решение. В частности Новак Джокович заявил, что “в этом деле были определенные привилегии”, а Александр Зверев отметил, что “если игрок не виноват, то ты не виноват, но если все же виноват, то три месяца – это не отстранение”.

В то же время, главный юрист WADA заявил, что случай Синнера был очень далек от того, чтобы называть его применением допинга для получения конкурентного преимущества.



btu.org.ua