Янник Синнер: “Календарь является таким, какой он есть: если хочешь играть турнир, то играешь, а если нет – выбираешь отдых или тренировки”

Вторая ракетка мира пообщался с медиа перед стартом «Мастерса» в Шанхае, где он будет защищать свой прошлогодний титул



– Янник, добро пожаловать обратно в Шанхай в статусе действующего чемпиона. Вы только что выиграли турнир в Пекине. Насколько вам нравится играть в Китае?

– Да, конечно, здорово снова быть здесь. Это очень особенный турнир, последний, который у нас есть в Азии в этом сезоне. Замечательно вернуться сюда.

Конечно, условия отличаются от Пекина. У меня будет только одна тренировочная сессия, чтобы подготовиться к этому турниру, но посмотрим. Это будет очень и очень сложный вызов, особенно матч первого круга. Никогда не знаешь, что может произойти, так что посмотрим. Но я очень рад снова быть здесь и играть перед фанатами в Шанхае.

– После US Open вы говорили, что планируете внести некоторые изменения в свою игру. Почувствовали ли вы, что в Пекине удалось это реализовать?

– Понимаете, я же не единственный, кто что-то меняет. Если спросите любого игрока, то все скажут, что пытаются совершенствоваться. То, что мы делаем – это не какие-то безумные изменения, а лишь небольшие коррективы, чтобы становиться лучшим игроком, как это делают все остальные.

Да, в Пекине определенные удары работали немного лучше, чем в предыдущие месяцы, над некоторыми еще надо работать. Это нормально. Я просто хочу иметь как можно больше матчей на каждом турнире, потому что это дает возможность пробовать новые вещи. Посмотрим, но в целом мы довольны той работой, которую делаем.

– Вы сказали, что у вас будет только одна тренировка после перелета из Пекина. Многие игроки критикуют нынешний календарь и говорят, что его надо изменить, чтобы было больше времени на отдых. Вы согласны с этим?

– Я не хочу ничего критиковать. У каждого свое мнение. Как я всегда говорю, мы можем выбирать. Игрокам нужно понимать, что для них является приоритетом.

Я всегда делал свой выбор, даже в прошлом году иногда пропускал турниры. Календарь является таким, какой он есть. Если хочешь играть турнир, то играешь. Если нет – выбираешь отдых или тренировки. И все.

– В Пекине вы отыграли 21 из 26 брейк-поинтов за неделю. В этом сезоне у вас 73% выигранных розыгрышей на брейк-поинтах соперника. Это на данный момент одно из самых больших ваших преимуществ?

– Думаю, это что-то такое, не скажу, что естественное, но в этих моментах я не думаю о статистике. Я стараюсь сделать лучший выбор в конкретный момент. Иногда это работает хорошо, иногда я ошибаюсь, и это нормально. Это тоже нужно принимать.

В целом я всегда стараюсь доводить себя до предела, ставить в позицию, когда могу сказать: я сделал правильный выбор на корте. Ошибки возможны – и это тоже нормально. Именно так я отношусь к моментам с давлением.

– Как вы чувствуете себя сейчас? Ранее на этой неделе у вас были проблемы с желудком. Вы уже восстановились и готовы играть?

– Да, я чувствую себя хорошо. Я говорил еще перед финалом в Пекине, что готов играть, и так оно и было. Здесь условия другие – более влажно, более жарко. Не знаю, как буду чувствовать себя на корте, но сегодня у меня есть день для отдыха. Завтра буду понимать лучше в каком состоянии находится тело и ментальное состояние и попробую подготовиться к первому матчу. Посмотрим, как пойдет. Я с нетерпением жду этого старта. Это замечательный вызов. Матчи первого круга никогда не бывают легкими. Посмотрим, что будет, и надеюсь показать здесь хороший теннис.

Свой первый матч на турнире в Шанхае Янник Синнер проведет против немца Даниэля Альтмайера.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua