Двое гонщиков получили штрафные баллы

Серхио Перес и Кевин Магнуссен получили штрафные баллы по итогам Гран При Саудовской Аравии.

Гонщик Red Bull Racing получил пятисекундный штраф и один штрафной балл за то, что механики команды небезопасно выпустили его на пит-лейн после пит-стопа прямо под колёса Фернандо Алонсо.

Прибавка пяти секунд к результату не повлияла на вторую позицию Серхио Переса на финише. У мексиканца теперь восемь штрафных баллов за 12-месячный период.

Кевин Магнуссен получил два десятисекундных штрафа и три штрафных балла. За выезд за пределы трассы и получение за счёт этого преимущества в борьбе с Юки Цунодой гонщик Haas получил только 10-секундный штраф.

Ещё один 10-секундный штраф и три штрафных балла Кевин получил за столкновение с Алексом Элбоном. Для Магнуссена это первые штрафные баллы за 12-месячный период.

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