Вассёр о контракте с Хэмилтоном: Звёзды сошлись

На следующей неделе Льюис Хэмилтон проведёт свою первую гонку в Формуле 1 в составе Ferrari. Руководитель итальянской команды Фредерик Вассёр рассказал, что впервые заговорил с семикратным чемпионом мира о возможном контракте ещё весной 2023 года.

Фредерик Вассёр: «Мы с Льюисом впервые заговорили об этом на Гран При Монако 2023 года. Если точнее, то 28 мая – в мой день рождения. Я быстро понял, что переход может состояться.

Я знал, что Льюис хотел перейти в Ferrari – у него всегда было такое желание. Однако с нашей стороны этот план невозможно было осуществить в 2024 году, поскольку у обоих наших гонщиков были подписаны контракты.

Льюис всегда думал о Ferrari, и в какой-то момент звёзды сошлись. Для меня Льюис и Шарль в одной команде стали ещё одним камнем в нашем в фундаменте».

Источник