5 вариантов и один фаворит. Промоутер рассказал о новом сопернике Джошуа

Промоутер Эдди Хирн заявил, что активно ведет переговоры и выбирает нового соперника для возвращения Энтони Джошуа после поражения от Даниэля Дюбуа, который и является фаворитом.
«Дюбуа все еще первая опция и фаворит, это был бы большой реванш. В идеальном мире это был бы поединок Джошуа против Фьюри, но мы понимаем ситуацию».
«Так что еще есть варианты с Джо Паркером, Агитом Кабайелом и Деонтеем Уайлдером. Мы знаем, что Тури аль-Шейх хочет увидеть бой с Уайлдером», – сказал Хирн.
Ранее сообщалось, что Джошуа хочет провести в конце весны или начале лета.
Промоутер Фьюри уже ждет возвращение боксера. Назвал соперника
sport.ua