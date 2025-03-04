5 вариантов и один фаворит. Промоутер рассказал о новом сопернике Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн заявил, что активно ведет переговоры и выбирает нового соперника для возвращения Энтони Джошуа после поражения от Даниэля Дюбуа, который и является фаворитом.

«Дюбуа все еще первая опция и фаворит, это был бы большой реванш. В идеальном мире это был бы поединок Джошуа против Фьюри, но мы понимаем ситуацию».

«Так что еще есть варианты с Джо Паркером, Агитом Кабайелом и Деонтеем Уайлдером. Мы знаем, что Тури аль-Шейх хочет увидеть бой с Уайлдером», – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что Джошуа хочет провести в конце весны или начале лета.

Промоутер Фьюри уже ждет возвращение боксера. Назвал соперника

sport.ua