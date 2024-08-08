ФОТО. Усик лично поздравил Хижняка с золотой медалью Олимпиады-2024

Instagram. Александр Усик вместе с Александром Хижняком и его отцом

Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золото Олимпийских игр 2024 в категории до 80 кг.

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В финале боксерского олимпийского турнира украинец победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

Сразу после завершения встречи легендарный Александр Усик опубликовал Instagram-сториз, написав: «Слава Богу. Слава Украине».

А вот 8 августа Усик позвонил Хижняку по видеосвязи и лично поздравил с медалью. Соответствующий кадр опубликовала Катерина Усик.

ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024

ФОТО. Усик лично поздравил Хижняка с золотой медалью на Олимпиаде-2024

sport.ua