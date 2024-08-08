Пиастри: Как реагировать на славу, не научит никто

По признанию Оскара Пиастри, он не был готов к тому повышенному вниманию, которое сопровождает любого гонщика Формулы 1, тем более если он добивается успехов.

Австралиец дебютировал в чемпионате мира в составе McLaren в прошлом году и с тех пор демонстрирует впечатляющий и стабильный прогресс, уже шесть раз поднимался на подиум, а в прошлом месяце в Венгрии впервые выиграл Гран При.

С одной стороны, он быстро адаптировался к атмосфере паддока и неизбежным стрессам, но куда сложнее оказалось привыкнуть к другим особенностям жизни гонщика Формулы 1, а именно, к славе.

«Понимаете, вам могут посоветовать, как надо работать с прессой и со спонсорами, но никто не научит, как реагировать на славу и известность, – поделился он в интервью Forbes. – На эту тему нет никаких учебников. Одно дело, когда тебя узнают на трассе – это вполне ожидаемо. Но больше всего меня удивило, что очень многие начали узнавать меня в обычной жизни за пределами трассы».

При этом к чрезвычайно плотному и напряжённому графику Оскар привык быстро – он состоит не только из гонок, но и тренировок и работы на симуляторе на базе McLaren в Уокинге.

«В какой-то мере рабочее расписание зависит от занятий на симуляторе, – продолжил он. – Чаще всего они проходят на неделе перед гонкой. Иногда на симуляторе надо работать во вторник – тогда тренироваться приходится в понедельник. Потому во вторник я лечу в Уокинг, чтобы позаниматься на симуляторе, а затем ещё успеть потренироваться в среду, после чего добраться до трассы в тот же вечер или утром в четверг – в день, когда мы общаемся с прессой.

Но если гонка проходит, например, в Австралии или где-то в Азии, туда лучше вылететь заранее, например, ещё в дни предыдущего уик-энда, чтобы просто адаптироваться к смене часовых поясов, и тогда на симуляторе мы работаем перед этим».

После первых 14 этапов сезона Оскар занимает 4-е место в чемпионате, набрав 167 очков – и всего 10 очков уступает Шарлю Леклеру. Но в последнее время набирает их намного быстрее, чем гонщик Ferrari, и если так пойдёт и дальше, то уже скоро Пиастри доберётся до первой тройки.

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