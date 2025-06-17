НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»

NHL

Флорида в пятом матче финала Кубка Стэнли обыграла Эдмонтон 5:2 и вышла вперед в серии 3:2, а игроки Пантер поражены игрой 37-летнего форварда Брэда Маршана.

Он оформил дубль, а в финальной серии уже забросил шесть шайб. Нападающего Сэма Беннетта удивил второй гол Маршана в матче.

«Оба гола отличные, но второй – фантастический. Я не знаю, как он это сделал. Пересмотрел момент несколько раз. Нужно будет попросить у него урок», – сказал Беннетт, который в текущем плей-офф оформил 15 голов.

Для Маршана это четвертый финал Кубка Стэнли, игрок завоевал один трофей с Бостоном.

Шестой матч серии состоится в ночь на 18 июня.

sport.ua