Нокаута не будет. Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Известный китайский супертяж Чжан Чжилей (26-2-1, 21 KO) высказал свое мнение о предстоящем историческом поединке за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO), до которого остался месяц.

«В этот поединке я выберу Тайсона Фьюри, но я думаю, что Александра Усика трудно нокаутировать, потому что он слишком резкий, быстрый и хитрый. Я верю, что в конечном итоге Фьюри одержит победу.

Может ли Усик победить судейским решением? Это возможно, но шансы на такой исход незначительны», – сказал Чжилей.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее сообщалось, что реванш Усик – Фьюри под угрозой.

sport.ua