Манчестер Сити хочет подписать сенсационного плеймейкера Астон Виллы

"Манчестер Сити" планирует подписать сенсационного полузащитника "Астон Виллы".

Как сообщает издание TEAMtalk, руководство "горожан" хочет подписать Моргана Роджерса, который находился в системе их клуба с 2019 по 2023 год, но провел значительную часть этого времени в аренде, прежде чем был продан в "Мидлсбро" всего за 1 миллион фунтов стерлингов. Считается, что Пеп Гвардиола стремится видеть талантливого хавбека в своей команде, несмотря на интерес от "Ливерпуля" и других европейских топ-клубов.

Недавно бирмингемские "львы" продлили контракт с ним до конца июня 2030 года.

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В текущем сезоне 22-летний Морган Роджерс забил 13 голов и отдал 11 ассистов в 44 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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