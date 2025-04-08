Контрольные матчи сборной Украины и команды U-18. Кто соперники

Две сборные Украины по хоккею готовятся к чемпионатам мира в Дивизионе 1A. Национальная сборная свой чемпионат мира начнет 27 апреля, а сборная Украины U-18 стартует на ЧМ 20 апреля.
До этого две команды проведут ряд контрольных матчей. Сборная Украины сыграет с Польшей 13 и 14 апреля, а затем состоится спарринг с Японией. Дата и время будут объявлены позже.
Юношеская сборная Украины U-18 проведет контрольные поединки с Венгрией и Словакией 11 и 16 апреля.
Подготовка к ЧМ. Состав сборной Украины по хоккею на сбор
13 апреля
Польша – Украина. Начало в 19:00
14 апреля
Польша – Украина. Начало в 19:00
Япония – Украина. Дата и время уточняется
Сборная Украины U-18
11 апреля
Венгрия U-18 – Украина U-18. Начало в 17:15
16 апреля
Словакия U-18 – Украина U-18. Начало в 19:00