Контрольные матчи сборной Украины и команды U-18. Кто соперники

ФХУ

Две сборные Украины по хоккею готовятся к чемпионатам мира в Дивизионе 1A. Национальная сборная свой чемпионат мира начнет 27 апреля, а сборная Украины U-18 стартует на ЧМ 20 апреля.

До этого две команды проведут ряд контрольных матчей. Сборная Украины сыграет с Польшей 13 и 14 апреля, а затем состоится спарринг с Японией. Дата и время будут объявлены позже.

Юношеская сборная Украины U-18 проведет контрольные поединки с Венгрией и Словакией 11 и 16 апреля.

Подготовка к ЧМ. Состав сборной Украины по хоккею на сбор

13 апреля

Польша – Украина. Начало в 19:00

14 апреля

Польша – Украина. Начало в 19:00

Япония – Украина. Дата и время уточняется

Сборная Украины U-18

11 апреля

Венгрия U-18 – Украина U-18. Начало в 17:15

16 апреля

Словакия U-18 – Украина U-18. Начало в 19:00

sport.ua