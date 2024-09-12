Эстебан Окон готовится к своему 150-му Гран При, а это по меркам современной Формулы 1 весьма значимый рубеж, тем более что французский гонщик подходит к нему с достижениями, которыми не каждый может похвастаться. На его счету одна победа и три подиума, при том что за все свои восемь сезонов в Формуле 1 он ещё не пилотировал машину, которая позволяла бы выигрывать гонки.

В этом году Alpine F1 явно сдала позиции, поэтому сейчас 27-летний находится лишь на 18-й строчке личного зачёта, но, пожалуй, для него важнее другое: в следующем сезоне он станет гонщиком Haas.

Эстебан Окон: «Я не заметил, как пролетело время, ведь когда получаешь удовольствие от работы, оно летит очень быстро. Конечно, 150 Гран При – это много, причём, отправляясь в Баку, я даже не знал об этом, но увидел на страницах нашей команды в социальных сетях отдельный пост, этому посвящённый.

Я очень рад, что достиг столь серьёзного рубежа, но сейчас каждый год проходит много гонок, и время мчится с такой скоростью в том числе поэтому. Но я воспринимаю каждую гонку по отдельности, путешествую по миру с трассы на трассу и думаю только о том, что происходит здесь и сейчас.

Конечно, это довольно эмоциональный момент, ведь к тому же мне предстоит сотая гонка в составе заводской команды Renault, хотя надо признать, что у наших достижений сладковато-горький привкус. С одной стороны, были и славные моменты, с другой, хочется, чтобы их было больше. Но я остаюсь гонщиком Alpine до конца сезона и постараюсь сделать всё, что моих силах, за рулём этой машины.

В следующем году я буду выступать за Haas, и меня ждёт очень интересный вызов. В прошлом я уже работал с Айо Комацу и знаю, что он очень честолюбивый и целеустремлённый человек. Я также знаю, что сейчас его влияние на Haas F1 очень велико, и хотя я вёл переговоры с разными командам, для меня было понятно, что это наилучший выбор для продолжения карьеры.

У команды большие планы, и я рад, что тоже буду участвовать в этой работе. В 2024 году Haas добилась значительных улучшений, её развитие идёт по восходящей траектории, хотя по сравнению с большими командами это довольно скромный по размерам коллектив. Сейчас Haas опережает Alpine, что само по себе заметное достижение, и эта команда продолжает удивлять весь паддок».

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