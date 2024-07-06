Три льва преодолевают еще один раунд. Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3). Обзор матча и видео голов

Подопечные Саутгейта уже в полуфинале
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Долгое время соперники не могли открыть счет. По итогам первого игрового часа Фабиан Шер получил предупреждение на 32-й минуте – больше никаких памятных действий с обеих сторон не было.
Ближе к истечению основного времени футболисты обменялись точными выстрелами. "Крестоносцы" хорошо отработали в обороне, заблокировав 8 потенциальных ударов британского коллектива. Сборная Конфедерации чаще била мимо ворот (в 6 случаях из 11-ти).
В послематчевой лотерее Мануэль Аканджи не реализовал первую попытку "Нати" – Пикфорд защитил ворота. Именно этот эпизод и решил судьбу путевки на следующую стадию.
Смотрите обзор матча 1/4 финала. Англия – Швейцария
Дюссельдорф. Меркур Шпиль-Арена
Англия – Швейцария 1:1 (пен. 5:3)
Голы: Сака, 80 – Эмболо, 75