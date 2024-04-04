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Футбол

«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен

Форвард «Тампы» Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ

«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен

Никита Кучеров против Джозефа Уолла в матче «Тампы» с «Торонто» (4:1). Фото USA Today Sports

«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен

Никита Кучеров в матче «Тампы» с «Торонто» (4:1). Фото USA Today Sports

«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен

Никита Кучеров, Эрик Чернак, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос (слева направо). Фото USA Today Sports 1/3 Форвард «Тампы» обновил достижение для наших бомбардиров лиги и продолжает гонку самых результативных игроков сезона.

«Это хорошее чувство»

Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в гостевом матче «Тампы» с «Торонто» (4:1). Форвард первым в этом регулярном чемпионате вышел на отметку в 130 очков — 42 гола и 88 передач в 74 играх, теперь переписал все личные рекорды (снайперский, ассистентский и бомбардирский). 86-й номер «Лайтнинг» превзошел свой рекорд результативности для всех россиян в истории лиги — 128 очков в сезоне-2018/19. Пять лет назад нападающий на балл опередил Александра Могильного, теперь может поднять планку национального достижения еще выше. То же самое касается и лучшего клубного результата.

«Очевидно, я знал [о рекорде]. Это хорошее чувство. И чувствую еще лучше, потому что мы выиграли. Знаете ли, я счастлив», — сказал Кучеров. И в своем фирменном стиле немногословного гения добавил: «Мы придерживались игрового плана весь матч, старались следовать нашей игре и нашли способ победить».

«Конечно», — так Никита отреагировал на вопрос, чувствует ли он себя комфортно при такой игре перед плей-офф. И снова не удивил ответом, говоря об уверенных действиях команды, в том числе в защите: «Что ж, у нас есть игровой план, знаете, мы просто ему следуем».

«Нет, я считаю, что еще могу быть намного лучше. Знаете ли, многие ребята в этой комнате [и в этой раздевалке] могут быть лучше. И надеюсь, что мы будем лучше», — сказал Кучеров о своем уровне и его оценке.

Россиянин выдал новое шоу на льду «Торонто», с которым у «Тампы» особые отношения с учетом конкуренции в одном дивизионе и результатов в плей-офф. В начале февраля во время Матча звезд на этой арене форвард не скрывал важности личных достижений в бомбардирской гонке после командных успехов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил особый прием от публики, которую завел своим демонстративно несоревновательным отношением к конкурсам.

«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен

Фото USA Today Sports

«Он особенный»

Кучеров поучаствовал в голах Виктора Хедмана (при розыгрыше отложенного штрафа), Брэйдена Пойнта (с пасом из-за ворот под давлением Ильи Любушкина) и Ника Пола (едва заметно коснулся шайбы при отборе в своей зоне). Без его передач в Торонто забил только главный снайпер команды — Стивен Стэмкос.

«Он особенный игрок. Вы как бы смотрите за его игрой и пытаетесь сделать это на тренировке, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре. Его видение, катание, руки, бросок, хитрость, что ни назови, вы просто смотрите на его игру — и это сумасшествие. Этот пас, обработка, игра в касание от борта, короткий пас прямо на Пойнта и другой пас из-за ворот, такое не увидишь в каждом матче, а он так играет по всей площадке», — сказал Пол.

Кучеров набрал 7 (1+6) очков в четырех матчах. Он начал новую результативную серию после завершения рекордной — из 13 игр, форвард не оставался без набранных очков больше месяца с 22 февраля по 23 марта.

«Я стою здесь каждый вечер и надеюсь, что другие люди видят, насколько он уникальный талант. И вы не сможете быть таким без внутреннего драйва. И если вы посмотрите, как он сыграл третий период, боролся и был на первом плане, делал все те вещи, что и другие игроки, но не получает за это столько похвалы, это просто прекрасный пример. Он нужен нам в больших матчах, он был просто невероятен», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Лайтнинг» уверенно идут в кубковой восьмерке Восточной конференции как претендент на первую из двух «уайлд кард» и за семь матчей до конца регулярки до четырех очков сократили отставание от «Торонто» и третьего места в Атлантическом дивизионе. Одной из главных звезд игры соседей по таблице стал Андрей Василевский. Голкипер отразил 28 бросков, ему забил только Остон Мэттьюс. Американский центрфорвард провел 63-й гол в сезоне и продолжает поднимать планку личного результата, теперь в паре шагов от достижения Александра Овечкина и рекорда века для снайперов в современной истории лиги в 65 шайб.

«Могу быть намного лучше». Кучеров переписал российский рекорд всех времен

Фото USA Today Sports

«Кучеросс»

Сайт НХЛ в заглавном материале о матче «Тампы» с «Торонто» обыграл фамилию Кучерова и название приза лучшему бомбардиру сезона «Арт Росс Трофи». Никита вышел в лидеры списка самых результативных игроков регулярки осенью и почти не упускал первое место зимой. В марте россиянин несколько раз разменивался на вершине с Нэйтаном Маккинноном и шел с конкурентом на заметной или минимальной дистанции, к ним вплотную подбирался Коннор Макдэвид.

У лучшего бомбардира НХЛ-2018/19 Кучерова теперь 130 (42+88) очков, у Маккиннона — 127 (47+80) и те же 7 матчей до конца регулярки, у самого результативного игрока последних лет Макдэвида — 126 (29+97) и 8 игр в запасе. Гонка продолжается.

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