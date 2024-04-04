Джойс хочет провести бое с соперником, который отказал ему ранее

boxing-social.com. Джо Джойс и Дерек Чисора

Британский супертяжеловес Джо Джойс (16-2, 15 KO) заявил о желании драться с ветераном хевивейта Дереком Чисорой (34-13, 23 KO).

«Я хочу вернуться и одержать хорошую победу, а затем провести большой бой. Дерек Чисора – это возможность, и это большое имя, которое нужно добавить в список. Я хотел драться с Дереком Чисорой еще в начале своей карьеры, когда работал с Дэвидом Хэем и Ringstar Promotions, но он не хотел драться со мной. Он даже сказал мне в лицо, что не хочет драться со мной. Посмотрим, но я хотел драться с ним раньше.

Я думаю, что он не хотел драться со мной тогда, потому что если бы он проиграл мне, у него не было бы других боев, которые у него были, как с Карлосом Такамом.

Пока официально подтвердить ничего нельзя, но в последнее время в сети появились громкие имена, было бы здорово выйти на бой с таким известным бойцом, как Дерек Чисора, но моей команде пока ничего не присылали. Я уверен в своих силах, если мы будем драться, и я верю, что если мы будем драться, то он будет нокаутирован», – сказал Джойс.

Ранее Джо бросил вызов Джозефу Паркеру и Диллиану Уайту.

sport.ua