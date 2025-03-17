Хельмут Марко не проявил сочувствия к Айзеку Хаджару

Хельмут Марко, автоспортивный советник компании Red Bull, похоже, не проявил никакого сочувствия к Айзеку Хаджару, дебютанту команды Racing Bulls, до слёз расстроившемуся после аварии на прогревочном круге ещё до старта Гран При Австралии.

Даже самые опытные гонщики отмечали, что на новых машинах они не проехали ни одного круга по мокрой трассе, поэтому разбираться, как техника поведёт себя на дождевой резине, придётся уже по ходу дела. Понятно, что новичкам в этом плане пришлось намного сложнее, и в итоге из них до финиша гонки добрался только Кими Антонелли, который выступил отлично и занял четвёртое место, да Оливер Берман, хотя и последним в 40 секундах от победителя.

Но начался этот отсев с Хаджара, который потерял контроль над машиной и врезался в барьеры ещё до старта. Было видно, что 20-летний французский гонщик не мог сдержать слёз, а как развивалась эта история дальше, мы уже рассказывали. Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира, был первым, кто попытался утешить парня, горевавшего из-за своей досадной ошибки.

А вот про Хельмута Марко, который в Red Bull всегда отвечал за молодёжную программу, давно известно, что он не склонен к сантиментам. Так было и на этот раз.

«Айзек Хаджар расплакался после своей аварии. Из-за этого стало несколько неловко», – таким был его комментарий в эфире австрийского телеканала ORF.

Что характерно, Кристиан Хорнер при этом занял несколько иную позицию.

«Сердце сжималось, когда мы видели, как он переживает, – сказал, руководитель Red Bull Racing. – Ведь это его самый первый Гран При, и я считаю, что были и позитивные моменты, на которые ему следует обратить внимание, ведь он очень хорошо отработал на тренировках и отлично провёл квалификацию.

Мы забываем, что на самом деле эти парни ещё совсем юные. Разумеется, Айзек пережил сильное потрясение, но думаю, что когда он будет анализировать этот уик-энд, то найдёт и немало позитивного. В будущем его ждёт много более светлых дней».

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