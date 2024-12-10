Легендарный Рой Джонс подобрал для Ломаченко невероятного соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Легендарный американский боксер Рой Джонс нашел следующего соперника для чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко. Джонс хочет увидеть бой Василия против абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе Наои Иноуэ.

«Я очень хочу, чтобы Ломаченко вернулся. Хочу увидеть его бой против Иноуэ. Очень интересно, что Лома смог бы с ним сделать. Это был бы интересный поединок, у Ломаченко прекрасная техника. Ломаченко дерется с боксерами, которые крупнее его, а вот с Иноуэ у них примерно одинаковые габариты», – сказал Джонс.

Напомним, что ранее менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

sport.ua