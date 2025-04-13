Фернандо Алонсо: В Бахрейне никакие хитрости не помогут

В Бахрейне Фернандо Алонсо предстоит старт с 13-й позиции, что примерно соответствует предыдущим квалификационным результатам испанского гонщика Aston Martin на предыдущих этапах сезона. Но двукратный чемпион мира признал, что в сегодняшнем Гран При ему предстоит решать весьма сложные задачи, поскольку машина AMR25 недостаточно быстра.

«Мы понимали, что были на грани и не были уверены, сможем ли выйти из первой квалификационной сессии, поэтому использовали для этого все имеющиеся ресурсы, – поделился Фернандо в интервью телеканалу DAZN F1. – К счастью, одна наша машина всё-таки пробилась во вторую сессию, но у нас уже не осталось свежих комплектов мягкой резины. В любом случае мы прикидывали, что 14-я позиция – максимум, на что можно было рассчитывать.

После аннулирования результата Хюлкенберга мы поднялись на 13-ю, и думаю, что воскресная гонка будет долгой, поскольку в реальности у нашей машины неважный темп, а эта позиция для нас слишком хороша.

В любом случая моя задача в том, чтобы добраться до финиша и постараться заработать очки – стартовая позиция позволяет на это рассчитывать. Но это получится только при условии, что у нас будет темп, тогда как в этот уик-энд мы его не демонстрируем. Будем надеяться, что на дистанции Гран При картина изменится в лучшую сторону, хотя надо настраиваться на тяжёлую гонку. Важно сохранять максимальную собранность, ведь мы не можем себе позволить никаких ошибок.

Надо будет беречь шины, разработать хорошую тактику, хорошо проводить пит-стопы – при этом у нас в запасе два комплекта резины Medium, чего, вероятно, нет у других команд. Впрочем, можно сказать, что это единственное наше преимущество, и мы собираемся им воспользоваться.

Понятно, что нам не хватает темпа, но команда продолжает трудиться, не считаясь со временем, хотя в этот уик-энд всем приходится работать в условиях экстремальной жары. Мы не претендуем на высокие результаты, но никто не опускает руки, и мы должны сохранять этот боевой настрой в течение всего года…

Надеюсь, в следующем сезоне у нас будет более быстрая машина, и команда должна быть к этому готова. Но в этот уик-энд мы финишируем на тех позициях, каких заслуживаем – в Бахрейне никакие хитрости не помогут. Здесь можно обгонять, только если вы быстрее соперников, тем более что по ходу гонки придётся беречь шины.

Она обещает быть очень интересной в плане тактики, но и от гонщиков тоже очень многое зависит, если нам удастся найти правильный подход к резине. Но повторюсь, единственная сложность в том, что в этот уик-энд нам не хватает темпа…»

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