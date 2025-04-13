Илья Марченко – о выходе сборной в Финал Кубка Билли Джин Кинг: “Это значит много для нашей команды, для нашей страны и тенниса в Украине”

Капитан сборной Украины Илья Марченко прокомментировал победу над командой Швейцарии в матче квалификации Кубка Билли Джин Кинг, после которой наша команда впервые прошла в финальный турнир командных соревнований в новом формате



“Очевидно, мы впервые прошли в Финал, поэтому я очень счастлив быть здесь вместе с командой. Отдаю им должное, потому что это же не я играю. Элина, Марта, Надя, Люда и Катя проделали отличную работу. Я очень счастлив, что мы поедем на финальный турнир в Шэньчжэнь. Это значит много для нашей команды, для нашей страны и тенниса в Украине. Для нас это большая честь и мы работали именно ради этой цели.

Первый матч был немного неожиданным для нас. Но это теннис, произойти может что угодно. Соперница Марты показала действительно хороший, очень качественный теннис, невероятно чувствовала себя на корте, а Марте не удалось найти ответ на это. Однако перед началом этого дня я знал, что нам надо взять один сет, даже не один матч, поэтому я все равно чувствовал себя довольно уверенно, что Элина или пара смогут его выиграть. Матч Элины тоже был непростой, но как только она выиграла эту партию, тогда и соперница знала, что дело уже сделано. Второй сет был простым, а парный матч уже был больше вопросом чести. Наш дуэт был сильнее, но выиграть мог любой.

Какие впечатления от работы с этой командой? Что ж, когда я получил предложение стать капитаном, очевидно, я знал, что у нас есть эти замечательные теннисистки, это и была одна из причин, почему я согласился. Элина и Марта – это теннисистки топ-уровня, быть их тренером – это просто и не просто одновременно. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы в Финале. Я надеюсь, что все будут здоровы и мы сможем показать сильный теннис в Шэньчжэне”, – сказал Илья Марченко.

Напомним, что в Радоме украинская команда победила сборные Польши (3-0) и Швейцарии (2-1). Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 16 по 20 сентября в Шэньчжэне (Китай).



Фото: ФТУ.

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