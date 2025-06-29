Лоусон: Я никогда не видел настолько плотной борьбы

В Шпильберге Лиам Лоусон во второй раз в сезоне вышел в финал квалификации, где показал шестое время. Его напарник Айзек Хаджар с тринадцатым результатом прекратил борьбу во второй сессии. Оба гонщика Racing Bulls рассчитывают заработать очки в воскресенье.

Лиам Лоусон (6-й): «Я очень рад, что смог выйти в финал. Это отличный результат, и я рад, что всё получилось.

Раньше я никогда не видел настолько плотной борьбы в квалификации, поэтому здорово, что мы всё сделали правильно. У меня был темп на нескольких последних этапах, и сегодня, наконец, мы смогли сложить вместе все составляющие. Команда отлично поработала, особенно на моей стороне боксов – все полностью выложились.

Всё решится в воскресенье. Предстоит сложная гонка, учитывая такую плотность результатов, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы удержать соперников позади себя. Вопрос со стратегией остаётся открытым, так что вечером предстоит поработать над планом. Я сосредоточен на том, чтобы чисто стартовать и принимать правильные решения за рулём».

Айзек Хаджар (13-й): «Разочаровывающая суббота. В пятницу мы были позади, но за ночь смогли изменить ситуацию благодаря тому, что правильно скорректировали настройки. Наши решения сработали в первой сессии, и я начал думать, что выход в финал возможен.

Жаль, что во время попытки во второй сессии у машины возникла недостаточная поворачиваемость в быстрых поворотах, и шины не были готовы к первому повороту. Обидно, ведь если бы я повторил круг, показанный в первой сессии, то вышел бы в финал. Я не знаю, что произошло, и почему мы оказались позади, ведь мы хорошо справились с трафиком и обычно очень стабильны в прогреве шин. Вечером мы вместе с командой всё изучим.

Если говорить о гонке, то мы стартует не так и далеко, и у меня остался новый комплект шин. Думаю, с хорошей стратегией мы можем рассчитывать на очки».

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