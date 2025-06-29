Новак Джокович: “Пожалуй, соглашусь, что Уимблдон может быть лучшим шансом на 25-й титул Grand Slam”

Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович поделился своими ожиданиями перед стартом на турнире в этом году



“Приятно вернуться сюда. Я люблю Уимблдон. Всегда любил, всегда мечтал сыграть на Центральном корте и выиграть. Думаю, за последние шесть лет я играл в шести финалах. По одной или нескольким причинам я очень хорошо играл здесь. Возможно, это мой самый стабильный турнир Grand Slam за последние 10 лет. Это, безусловно, связано с эмоциональной и ментальной связью, которую я имею с Уимблдоном с самых первых этапов моей теннисной карьеры, где, как я уже сказал, я всегда мечтал выиграть. Мы все знаем традиции, наследие и культуру этого замечательного турнира, которые поддерживают на протяжении многих лет. Когда ты попадаешь сюда, тебя это каждый раз поражает. Поэтому когда я приезжаю сюда, я чувствую дополнительное вдохновение, чтобы показать свой лучший теннис.

Чувствую ли я, что это будет мой «последний танец» и шанс выиграть 25-й «мэйджор»? Может ли это быть моим «последним танцем», я не уверен. Так же как и насчет Ролан Гаррос или любого другого следующего турнира Grand Slam. Я хочу играть еще несколько лет. Я хотел бы быть здоровым физически и также мотивированным психологически, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне. Это моя цель, но на этом этапе никогда не знаешь.

И да, я, пожалуй, соглашусь, что Уимблдон может быть лучшим шансом на 25-й титул Grand Slam из-за моих результатов здесь, из-за ощущений во время выступления на этом турнире, где я получаю дополнительный психологический импульс и мотивацию, чтобы демонстрировать лучший теннис на самом высоком уровне”.

В первом круге Уимблдона Новак Джокович сыграет против француза Александра Мюллера.



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