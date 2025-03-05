Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью раскритиковал решение Мартина Баколе выйти на бой против Джозефа Паркера. Конголезца нокаутировали во втором раунде боя.

«Мартин Баколе – большая проблема для всех супертяжей. Но сейчас он фактически продался за деньги. С ним никто больше не захочет драться, потому что он опасен. Да, этот парень очень опасен. Ты не хочешь драться против него», – сказал Беллью.

Ранее Баколе был отстранен от бокса комиссией Великобритании после боя с Паркером. Боксерская лицензия Мартина приостановлена до 22 марта текущего года.

sport.ua