Бывшие чемпионы BNP Paribas Open стали победителями выставочного турнира звезд тенниса в миксте

В Индиан-Уэллс состоялся турнир Eisenhower Cup среди смешанных пар



Американец Тэйлор Фритц и представительница Казахстана Елена Рыбакина выиграли показательный турнир Eisenhower Cup, очередной розыгрыш которого состоялся накануне старта объединенного чемпионата в Калифорнии.

Победитель турнира в Индиан-Уэллс в 2022 году Тэйлор Фритц и чемпионка этих же соревнований в WTA-туре в 2023 году Елена Рыбакина выиграли $200 тысяч призовых в соревнованиях дуэтов топ-теннисистов в формате Tie Break Tens.

Вечер тенниса открыл матч дуэта Швёнтек/Хуркач против Паолини/Музетти, который завершился победой польской пары. Далее тандем Кис/Пол одолели дуэт Рууд/Саккари. На пути к финалу Кис и Пол обыграли Швёнтек и Хуркача.

Рыбакина и Фритц на старте победили пару Медведев/Анисимова, а позже обыграли прошлогодних чемпионов, пару Наварро/Шелтон, которые в своем первом матче были сильнее дуэта Бултер/де Минор. В финале Фритц и Рыбакина праздновали победу над Кис и Полом со счетом 10-4.

Для Тэйлора Фритца это уже второй титул на этих показательных соревнованиях, а для Елены Рыбакиной – первый. Напомним, что она заменила в сетке участников Арину Соболенко.



btu.org.ua