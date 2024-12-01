Гуаньюй Чжоу надеется на контракт с Cadillac?

Гран При Катара Гуаньюй Чжоу начнёт с 12-й позиции, это его лучшее подобное достижение за долгое время. Китайский гонщик вчера и сам подтвердил, что его квалификация в Лосаиле – лучшая в сезоне.

С одной стороны, обоим гонщикам Sauber помогли технические новинки, представленные в последнее время, в частности модернизированное днище C44, ведь и Валттери Боттас тоже прошёл во вторую часть квалификации, показав 13-е время.

С другой, не исключено, что у Чжоу появилась ещё и дополнительная мотивация отличиться под конец сезона, поскольку перед ним могут открыться интересные перспективы.

Как пишет швейцарская газета Blick, он надеется получить место в будущей заводской команде Cadillac, которая, вероятнее всего, на первых порах, т.е. с 2026 года, будет использовать силовые установки Ferrari. И надежды эти не лишены оснований: пост руководителя этой команды прочат Грэму Лоудону, в своё время возглавлявшему Marussia F1.

Разумеется, это назначение ещё не подтверждено официально, но Лоудон уже активно сотрудничает с новым проектом концерна General Motors в качестве исполнительного советника.

У подобного сценария есть и вполне реальная маркетинговая составляющая, и не только потому, что у Чжоу есть щедрые спонсоры. Дело в том, что больше всего автомобилей Cadillac продаётся даже не в США, а именно в Китае. По итогам 2023 года там было реализовано 183,600 машин этой марки разных моделей – это на 36,386 штук больше, чем за тот же период на американском рынке.

Для того, чтобы завоевать рынок Китая, концерн GM в своё время построил в этой стране современный завод, и все модели Cadillac, которые продаются в Поднебесной, производятся именно там.

Как будут развиваться события, покажет будущее, но, по крайней мере, есть основания предполагать, что такое сочетание факторов может помочь Гуаньюю Чжоу вернуться в Формулу 1. Тогда он пропустит только один сезон 2025 года, в течение которого будет выполнять обязанности резервного гонщика Ferrari – разговоры об этом ходят уже несколько недель.

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