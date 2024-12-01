Новак Джокович назвал “самую важную причину”, почему он выбрал Энди Марея своим тренером

В эксклюзивном интервью Sky Sports News Новак Джокович рассказал, почему он пригласил британца в свой тренерский штаб



“Это был процесс, во время которого я размышлял о следующем сезоне и пытался понять, что мне нужно на этом этапе моей карьеры, – рассказывает теннисист. – Потому что в марте я прекратил сотрудничество с моим тренером Гораном Иванишевичем, с которым на протяжении многих лет я выступал очень успешно. Так что мне понадобилось около шести месяцев, чтобы действительно поразмышлять над тем, действительно ли мне нужен тренер, и если да, то кто это будет, и какой это будет тренер”.

“Мы перебирали разные имена, и я понял, что идеальным тренером для меня на данный момент будет тот, кто прошел через то же, что и я сейчас прохожу. Возможно, многократный победитель турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира. Я думал о разных людях, а потом у нас появилось обсуждение по Энди Маррея”.

“Это все еще было шоковым решением. Оно также застало его врасплох, потому что он не ожидал этого. Но мы очень быстро нашли общий язык, и он согласился через несколько дней. Это сотрудничество является неожиданностью и для меня, и для всех. Я в сильном предвкушении. Думаю, что для тенниса это захватывающая новость. Он был одним из моих самых больших конкурентов. Мы с ним одного возраста. Мы играли на всех крупнейших стадионах в нашем виде спорта. Так что я не могу дождаться, когда выйду на корт и начну готовиться к следующему сезону”.

“Мы все знаем, что в какой-то момент нам придется остановиться и попрощаться с тем, чем мы занимались всю жизнь”, – сказал 37-летний Джокович. “[С] Энди и Рафой [Надалем] мы знали, что конец приближается. Но то, что они оба попрощались с теннисом в один и тот же год, стало шоком для всех нас. Это шок для теннисного мира, потому что они являются легендами нашего вида спорта. Я все равно постараюсь показывать высокие результаты, потому что чувствую, что мое тело хорошо мне служит. У меня все еще есть мотивация выигрывать мэйджоры, творить больше истории. Это одна из самых важных причин, почему я попросил Энди работать со мной. Потому что у меня все еще есть большие планы. И пока это так, я не буду останавливаться. У меня нет в голове ни одной даты или результата, после достижения которого я потенциально мог бы попрощаться с теннисом и завершить карьеру. Я буду продолжать до тех пор, пока буду чувствовать, что могу быть одним из претендентов на самые большие титулы”.



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