Гамбург. Ромеро Гормас проведет дебютный четвертьфинал в Туре, Буассон и Галфи обыграли местных теннисисток

Результаты матчей среды на турнире WTA 250 в Германии



Гамбург, Германия • 14-20 июля • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Анна Бондар (Венгрия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Екатерина Александрова (-, 1) – Эва Веддер (Нидерланды, Q) 6:0, 6:3

Виктория Томова (Болгария) – Татьяна Мария (Германия, 3) 6:3, 7:6(5)

Даяна Ястремская (Украина, 2) – Юле Нимайер (Германия) 6:4, 6:3

Лейре Ромеро Гормас (Испания) – Аранча Рус (Нидерланды) 6:2, 6:2

Кайя Юван (Словения) – Луиза Чирико (США) 4:6, 6:4, 6:1

Лоис Буассон (Франция, 5/WC) – Тамара Корпач (Германия) 6:4, 6:7(3), 6:4

Далма Галфи (Венгрия) – Настасья Шунк (Германия, WC) 1:6, 6:3, 6:2

Лейре Ромеро Гормас впервые вышла в четвертьфинал на соревнованиях уровня Тура. Следующей соперницей испанки станет Кайя Юван, для которой это будет пятый четвертьфинал в карьере и первый за два последних года.

Лоис Буассон впервые сыграет в четвертьфинале на турнире серии WTA. Напомним, что в прошлом месяце француженка сенсационно дошла до полуфинала на Ролан Гаррос.

Далма Галфи проведет пятый четвертьфинал на уровне Тура. Предыдущий раз венгерка играла на этой стадии в предыдущем сезоне в Хертогенбосе.

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