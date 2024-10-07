Кого Мухаммед Али считал самым сильным соперником? Не Форман, не Фрейзер

Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаммед Али и Сонни Листон

Известный боксерский портал Secondsout вспомнил слова легендарного боксера Мухаммеда Али, который назвал своего самого тяжелого соперника. Али, который за карьеру дрался с Джо Фрейзером и Джорджем Форманом, выделил Сонни Листона, которого победил дважды.

«Самым тяжелым моим соперником был Сонни Листон. Он дал мне самый тяжелый бой, когда я выиграл титул в 1964 году. Я был молодым и большим поклонником таланта Листона. Он умел почти все. Листон имел потрясающий джеб, мог бить любой рукой, был умным на ринге и таким сильным, таким не был любой супертяж, которого я когда-либо видел», – передает слова Али Secondsout.

Ранее Беллью рассказал, кто выиграл бы в гипотетическом бою: Фьюри или Мухаммед Али.

sport.ua