ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира по версии IBF отказался от титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Какаче

Чемпион мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) по версии IBF Энтони Какаче (23–1, 8 КО) решил отказаться от титула.

Ирландский боксер отказался проводить бой с обязательным претендентом, так как считает, что сам имеет право выбирать соперника:

«Я решил освободить свой титул IBF. Стать чемпионом мира было для меня абсолютной мечтой и невероятно гордым моментом. Однако на данном этапе моей карьеры я хочу только самых крупных боев, независимо от того, какой пояс будет на кону», – признался Энтони.

Сообщается, что пояс не останется долго вакантным – в поединке за титул чемпиона сойдутся Масанори Рикииши (16–1, 11 КО, Япония) и Эдуардо Нунес (27–1, 27 КО, Мексика).

Ранее сообщалось, что в супертяжелом весе определится претендент для Дюбуа.

sport.ua