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Футбол

Челси продал полузащитника в команду Серии А

Не закрепился в Лондоне

Челси продал полузащитника в команду Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Челси" Чезаре Касадеи перейдет в "Торино". Об этом сообщает Николо Скира.

    "Пенсионеры" получат за переход 13 миллионов евро. Еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    Также Челси оставил за собой 20% от будущего трансфера итальянца.

    Контракт подписан до лета 2029 года. Зарплата Касадеи будет составлять 1,5 млн евро в год. Отмечается, что сегодня, 1 февраля, о трансфере будет сообщено официально.

    Итальянец представляет "Челси" с августа 2022 года. Тогда лондонцы выкупили его у "Интера" за 14,86 млн евро. Однако он провел за первую команду всего 17 матчей. Параллельно дважды уходил в аренду в "Рединг" и "Лестер".

    www.ua-football.com

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