Ford уже поставляет Red Bull детали для проекта 2026 года

В 2023-м началось партнёрство Red Bull Racing и американской корпорации Ford: объединив усилия, они ведут разработку силовой установки нового поколения. На такие двигатели Формула 1 перейдёт в следующем году, т.е. по меркам столь сложной в технологическом отношении отрасли, как моторостроение, это совсем немного.

В дополнение к Red Bull Powertrains, подразделению Red Bull, которое базируется в британском Милтон-Кинсе, в Ford создали своё отдельное производство в США, которое также занимается проектом 2026 года.

«Речь идёт не о простых деталях вроде гаек и болтов, – приводит слова Кристиана Хёртрича, главного моториста Ford Performance, австралийское издание Speedcafe. – Это всё сложные части из металла и полимеров, которые проходят испытания в экстремальных условиях, чтобы выдерживать нагрузки по ходу гонок, где средняя скорость составляет порядка 200 миль в час».

Чтобы избежать путаницы, придётся оговориться: речь идёт, видимо, об усреднённом показателе максимальной скорости, причём на трассе условно классической конфигурации, а ведь есть ещё городские трассы, где скорости явно ниже. Например, дистанцию Гран При Абу-Даби Ландо Норрис, победитель той гонки, преодолел со средней скоростью в 212,246 км/ч, а в Монако Шарль Леклер первым пересёк линию финиша, проехав 78 кругов чуть ли не в два раза медленнее.

По словам Хёртрича, силами Ford уже произведено для Red Bull Racing около 1000 различных деталей, каждая из которых проходит строжайшую комплексную инспекцию, чтобы избежать малейшего брака.

«Мы используем опыт и знания всех гоночных команд Ford, которые помогают в реализации этой программы, – продолжил он. – К проекту подключилось не только автоспортивное подразделение – мы видим, что в нём участвуют специалисты компании, работающие в самых разных областях, и это очень здорово».

Источник