Серия А. Фиорентина – Милан 2:1. Три незабитых пенальти и другие сумасшествия

Просто бешеный матч

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Серия А. Седьмой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" – "Милан" 2:1

Голы: Адли 35, Гудмундссон 73 – Пулишич 60

Нереализованные пенальти: Кен 22 (вратарь) – Эрнандес 45+1 (вратарь), Абрахам 56 (вратарь)

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Катальди (Ричардсон 77), Адли (Куаме 77), Кольпани (Кайоде 90+2), Гудмундссон (Бираги 77), Бове, Кен

"Милан": Маньян, Рояль, Габбия, Томори, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 82), Леау (Окафор 73), Мората, Абрахам

Предупреждения: Додо 8, Бове 90+5 – Томори 24, Мората 43, Рейндерс 72

Удаление: Эрнандес 90+5 (прямая красная)

Главный арбитр: Лука Пайретто

А уже казалось, что "Милан" выздоравливает. Вроде бы нашел правильную тактическую схему, правильный игровой стиль. Одержал три победы в лиге подряд, в том числе в дерби после шести поражений подряд в нем во всех турнирах. Паулу Фонсека говорил о постоянном росте, о стабильности. И даже поражение в Леверкузене (0:1) в Лиге Чемпионов посреди недели восприняли довольно положительно, указывая на организованность даже в сложные моменты и хорошую игру во втором тайме. Но сегодня "россонери" больно пробудились.

Пробудила их "Фиорентина", которая сама выздоравливает, но без уверенности в этом. После нуля побед в первых шести матчах сезона во всех турнирах (не считая серии пенальти против "Академии Пушкаша" в Лиге Конференций) она одержала две в трех при одной ничьей. Вопросы и к ним оставались, особенно к камбеку против "Лацио" в предыдущем домашнем матче лиги с двумя забитыми пенальти, в том числе на 91-ой минуте. И сегодня игра могла повернуться в другую сторону. Но "фиалкам" вновь помогли пенальти.

Вначале, правда, они не помогали. Первые 30 минут матча проходили в бешеном темпе, но при большом сумбуре, большом бардаке. Практически без опасных ударов по воротам, с множеством ошибок. Пожалуй, единственным опасным ударом в эти минуты был пенальти, назначенный за удар Эрнандеса по ноге Додо в попытке выбить мяч. Да и не таким уж опасным он был. Кен пробил в центр, и Маньян уверенно бросился на мяч. Взяв его со второй попытки. Странно, что бил Кен, а не автор двух забитых пенальти "Лацио" Гудмундссон.

Все же "Фиорентина" забила первой. Причем Ясин Адли, арендованный у "Миланa". Он получил вбрасывание аута, развернул защитника на левом фланге и с левого угла штрафной аккуратно пробил от дальней стойки и в ворота. Он отказался праздновать гол.

В концовке тайма острота повысилась. Де Хеа отбил удар Леау, Кольпани в отличной позиции в штрафной не попал по воротам. "Милан" перехватил, Пулишич отдал вразрез, Раньери сзади подставил подножку Рейндерсу – и пенальти уже в пользу гостей. Но Эрнандес, которому сегодня исполнилось 27 лет и который в связи с этим получил капитанскую повязку, не переиграл Де Хеа. Пробил между центром и углом низом, хотя и довольно сильно, и длинная рука испанца перевела мяч на угловой.

В концовке первого и начале второго таймов Кен забил из офсайда. А затем и привез пенальти, опоздав на мяч и стукнув по ноге в воздухе Габбию. Похоже на пенальти "Фиорентины". И результат был похожим. Тем же. На этот раз Абрахам пробил довольно близко к нижнему углу, но Де Хеа вновь был там и отбил. Впервые с 2016-го года один вратарь отбил два пенальти в одном матче Серии А.

Вскоре "Милан" все же забил. Эрнандес исправился, забросив мяч с левого фланга. Пулишич на правом углу вратарской слета аккуратно положил мяч под левую от себя стойку.

После этого Кен замыкал в похожем моменте, но из менее удобной позиции мяча и в сантиметрах над "девяткой". Де Хеа отбил ногой удар Абрахама, Габбия замкнул головой чуть неточно. "Милан" давил и искал второй, а "Фиорентина" искала свой второй в контратаках. Кен через себя в упор не попал в створ, издали пробил чуть выше ворот. А в итоге принял длинный мяч от Де Хеа, отдал вперед Гудмундссону, а тот на входе в штрафную мощно пробил низом. В ближний угол, но Маньян не вытащил.

Де Хеа продолжил свое блестящее выступление, потащив удар Чуквуэзе, подскочивший прямо перед воротами. Раньери заблокировал Абрахама перед воротами. В ответ Кен попал в перекладину с 18-ти метров. А Эрнандес в свой День Рождения был удален за лишние слова арбитру.

Анализировать этот матч нет смысла. Одно сплошное сумасшествие. Он мог повернуться как угодно. Как и ранее, ясно, что обе команды нестабильны, что у них дыры в центре поля и в обороне, что у них много работы.

Впрочем, "Фиорентина" уже с тремя победами и ничьей в четырех последних матчах во всех турнирах, с двумя победами и ничьей в трех в лиге. 11-ое место в Серии А – все еще низко, но, похоже, каденция Раффаэле Палладино наконец-то началась. Причем началась после того, как он изменил тактическую схему с 3-4-2-1 к 4-2-3-1. "Милан" же шестой в лиге, что также низко, в пяти очках позади лидера. И Фонсека выложил на стол карту изменения схемы еще в дерби. Сегодня она не сыграла. Что он будет менять теперь?

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