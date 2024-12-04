Франко Колапинто поблагодарил Williams за поддержку

Гран При Абу-Даби станет заключительной гонкой для Франко Колапинто в составе Williams. Уже на следующей неделе на тестах аргентинского гонщика заменит Карлос Сайнс. Франко, как и его напарник Алекс Элбон, хочет сильно выступить на трассе Яс-Марина, чтобы отблагодарить Williams за оказанное доверие.

В первой тренировке за руль Williams FW46 сядет участник Гоночной академии Williams Люк Браунинг, для которого это будет дебют в Формуле 1.

Алекс Элбон: «В этот уик-энд мы отправимся в Абу-Даби на финал сезона 2024 года, который получился долгим и сложным. Команда полностью выложилась, и я благодарен каждому нашему сотруднику за неустанную работу на протяжении всего года, благодаря которому мы выходили на трассу даже в самые сложные периоды.

Нам пришлось пережить подъёмы и спады, но это всё часть гонок. Команда выучила много уроков, которые мы используем в 2025 году и, надеюсь, проведём более успешный сезон.

В Катаре наша машина оказалась не так быстра, как ожидалось, но я надеюсь, что характеристики трассы Яс-Марина подойдут нам, и мы прибавим в этот уик-энд. Наша цель заключается в том, чтобы чисто провести этап и выжать максимум возможного и получить полезную информацию, которую можно использовать в машине следующего года».

Франко Колапинто: «Перед финальной гонкой сезона я хочу поблагодарить всех в команде за невероятную возможность и их поддержку на протяжении этих девяти гонок. Выступать за Williams в Формуле 1 – мечта, ставшая реальностью.

Я приложу все усилия, чтобы ради сотрудников команды, работающих на трассе и на базе, завершить сезон высоким результатом. Все в Williams работали с максимальной отдачей на протяжении года, и их тяжёлый труд не должен остаться незамеченным.

Цель на Гран При Абу-Даби – чисто провести уик-энд, прибавлять с каждой сессией и выжать максимум из машины».

Люк Браунинг: «Я с нетерпением жду, когда сяду за руль FW46 и впервые буду пилотировать машину Williams Формулы 1. Это важный момент для моей карьеры, и привилегия протестировать современную машину на такой трассе, как в Абу-Даби.

Мы с командой много готовились к этой сессии, и постараемся максимально эффективно использовать каждый круг, чтобы узнать как можно больше. Спасибо всей команде Williams за это потрясающую возможность».

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