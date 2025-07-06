Бронзовый призер ОИ из Украины нокаутом выиграл первый бой за три года

Украинский боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) провел первый бой после длительного перерыва в три года. Оппонентом представителя Украины в лимите первого среднего веса (до 69.9 кг) стал американец Роддрикус Ливси (12-6-1, 9 КО).
Соперники встретились в городе Шривпорт на территории США. Тарас уже во втором раунде загнал Роддрикуса в угол ринга и эффективным левым хуком нокаутировал американца.
Последний раз Шелестюк выступал на профессиональном ринге в марте 2022 года, тогда украинцу не удалось одолеть представителя Венесуэлы Габриэля Маэстре (SD 10).
Напомним, что Тарас является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 в полусредней весовой категории до 69 килограмм.
Тарас Шелестюк (Украина) – Роддрикус Ливси (США) – TKO 2