6 июля в рамках регулярного чемпионата MLS состоялся зрелищный поединок между «Монреаль Импакт» и «Интер Майами», который стал для команды из Флориды первым после неудачи на Клубном чемпионате мира. Матч начался с шокирующего момента: уже на 2-й минуте «Интер Майами» оказался в роли догоняющего. После неудачного паса Лионеля Месси мяч перехватил Квадво Овусу, который моментально реализовал момент — 1:0 в пользу канадцев. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Несмотря на ранний пропущенный гол, подопечные Херардо Мартино быстро пришли в себя и до перерыва переломили ход встречи. На 30-й минуте полузащитник Тадео Альенде сравнял счёт, завершив многоходовую атаку. А под занавес тайма сам Месси исправился за свою ошибку, выведя «Интер Майами» вперёд — 1:2. Этот гол стал для аргентинца не только важным с точки зрения счёта, но и символичным возвращением в ритм после международных выступлений.

Во втором тайме «Интер Майами» продолжил доминировать. На 60-й минуте Теласко Сеговия увеличил преимущество гостей до 3:1. А уже через две минуты Лионель Месси оформил дубль, замкнув атаку с правого фланга и поставив точку в матче — 4:1. Таким образом, аргентинец вновь доказал, что остаётся ключевой фигурой в составе «розово-чёрных».

Интересно, что в конце матча на поле появился и украинский футболист Геннадий Синчук, представляющий «Монреаль». Он вышел на замену на 80-й минуте, сменив Кейдена Кларка, однако не смог повлиять на исход встречи. Для Синчука это был ещё один шаг к адаптации в североамериканском чемпионате, и болельщики надеются, что его игровое время в будущем увеличится.

Эта победа стала важной не только с точки зрения турнирной таблицы, но и с психологической стороны. После неудачного выступления на международной арене, команда Месси вернулась в MLS с громкой заявкой на борьбу за титул. Болельщики «Интер Майами» с оптимизмом смотрят в будущее, особенно когда их лидер в такой форме.

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